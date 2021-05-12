Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 мая 2021 13:59

Заведующую детским садом в Тверской области оштрафовали за нарушение норм питания детей

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
В детском саду детей кормили с нарушением санитарных норм

В детском саду детей кормили с нарушением санитарных норм

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки в детском саду № 2 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при организации питания детей.

По результатам в учреждение внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве заведующая Оленинским детским садом №2 привлечена к административной ответственности и оштрафована на 3000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены.