Заведующую детским садом в Тверской области оштрафовали за нарушение норм питания детей

В детском саду детей кормили с нарушением санитарных норм Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки в детском саду № 2 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при организации питания детей.

По результатам в учреждение внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве заведующая Оленинским детским садом №2 привлечена к административной ответственности и оштрафована на 3000 рублей.

В настоящее время нарушения устранены.