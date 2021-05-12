Заведующую детским садом в Тверской области оштрафовали за нарушение норм питания детей

В детском саду детей кормили с нарушением санитарных норм
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратурой Оленинского района в ходе проверки в детском саду № 2 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при организации питания детей.
По результатам в учреждение внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Ржеве заведующая Оленинским детским садом №2 привлечена к административной ответственности и оштрафована на 3000 рублей.
В настоящее время нарушения устранены.