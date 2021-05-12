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Общество12 мая 2021 13:47

В Тверской области на предприятии аквакультуры рыбу пичкали противомикробными препаратами

Это выяснилось в ходе исследований
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В рыбе нашли противомикробный препарат

В рыбе нашли противомикробный препарат

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области инспектором Управления Россельхознадзора на предприятии аквакультуры Бологовского района была отобрана проба товарной рыбы.

Образцы передали на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты выяснили, что в пробах карпа охлажденного присутствует противомикробный препарат, использвание которого недопустимо и нарушает требования Технического регламента Евразийского экономического союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.