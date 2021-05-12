В Тверской области автоугонщик поехал за спиртным и опрокинулся в кювет

Угонщик не справился с управлением и угодил в кювет Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Бежецкого района лишился автомобиля, пока находился в гостях в деревне Борок Сулежский. После заявления в полицию поисками атомобиля занялись правоохранители. Им удалось установить личность подозреваемого - 43-летнего местного жителя.

Выяснилось, что мужчина выпивал в гостях у знакомых, а когда спиртное закончилось, решил съездить за добавкой на чужом автомобиле. По дороге мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Очевидцы вызвали скорую помощь, фигуранта доставили в больницу с травмами. На него завели уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.