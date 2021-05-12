Три сайта про продаже оружия заблокировали в Тверской области

Суд заблокировал сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлено три сайта с предложениями о продаже боевого огнестрельного оружия.

- Учитывая, что выявленные материалы фактически способствуют совершению преступлений в сфере незаконного оборота оружия прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщает пресс-служба ведомства.

Требования прокурора суд удовлетворил. Сайты и размещенная информация признаны запрещенными.