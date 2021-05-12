Две девушки пришли в гости к парню и обокрали его мать в Тверской области

Телефон разыскали и вернули владелице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию заявила о краже 47-летняя жительница Нелидово. Женщина рассказала, что в гости к ее сыну заходили две девушки, после их визита у нее пропал телефон стоимостью 12 000 рублей.

Розыском подозреваемых занялся участковый. По описанию девушек легко нашли. Ими оказались местные жительницы 2000 и 2002 годов рождения.

В полиции фигурантки сразу сознались в содеянном и рассказали, что сбыли похищенное за 2000 рублей.

Телефон оперативники разыскали и вернули потерпевшей.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье "Кража".