Житель Петербурга украл спортивные вещи из магазина в Твери

Злоумышленника задержала полиция Фото: Степан КАМЕНЕВ

Кражу в одном из сетевых розничных спортивных магазинов совершил в Твери житель Санкт-Петербурга. 25-летний мужчина взял в торговом зале одежду на примерку, часть вещей спрятал под свою одежду, а остальное вернул на стойку и покинул магазин.

Личность злоумышленника была установлена полицейскими в ходе розыска. Похищенное имущество фигурант продал за 4000 рублей. Ущерб магазина составил 11 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.