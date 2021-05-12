7070 доз вакцины от коронавируса доставили в Тверскую область

Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Тверскую область Фото: ПТО

В Тверскую область доставили 7070 доз вакцины против коронавируса.

По данным оперштаба на 12 мая привились 116 683 человек – это 79,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За минувшие сутки прививку сделали 652 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 110 024 вакцинированных гражданах.

В регионе действует 38 прививочных пунктов при лечебных учреждениях. По поручению губернатора Игоря Рудени к летнему периоду будет открыто еще 12 дополнительных точек вакцинации.

Уже сейчас в Твери сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Также запись на прививку организована в МФЦ.