«Тверская генерация» информирует о гидравлических испытаниях тепловых сетей города

Фото: пресс-служба ООО "Тверская генерация"

Начало первого этапа гидравлических испытаний запланировано на 10 мая текущего года

«Тверская генерация» информирует о гидравлических испытаниях тепловых сетей, начало которых запланировано на 10 мая текущего года.

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность проходят поэтапно во всех районах города, с согласованием Администрации Твери. Временное ограничение горячего водоснабжения на этот период – мера вынужденная и необходимая.

На время проведения работ «Тверская генерация» просит водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер. При появлении провалов грунта или выброса воды на поверхность компания просит жителей не приближаться к месту и незамедлительно сообщить в «Тверскую генерацию» по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру: (4822) 34-87-07.

С графиком отключения горячей воды в Твери можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Тверская генерация» во вкладке отключение горячей воды