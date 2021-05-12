В Твери на Волге мужчина перевернулся на моторной лодке

Выплыть на берег мужчине помогли спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло вечером, 11 мая, недалеко от улицы маршала Буденного в Твери.

Мужчина плавал на моторной лодке по Волге и перевернулся. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Уточняется, что мужчина был в спасательном жилете. Он плавал в 30 метрах от берега, держась за лодку. Самостоятельно выбраться рыбак не мог. Сотрудники дежурного караула ПСЧ-2 отправились вплавь за мужчиной.

Обессилевшего пострадавшего эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи.