Тверские школьники победили на олимпиаде и выиграли путёвки в "Артек"

Школьники победили на олимпиаде и поедут в "Артек" Фото: администрация Твери

Ученики тверской гимназии № 12 стали победителями I Всероссийской олимпиады по функциональной грамотности "Учимся для жизни - стремимся в будущее!". В соревновании участвовали школьники 7-9-х классов и их педагоги-наставники. Мероприятие проходило онлайн среди 700 школьных команд из 56 регионов России.

Жюри оценивало читательскую, естественно-научную, математическую грамотность, креативное мышление, финансовую грамотность, глобальные компетенции участников. Учащиеся

В составе каждой из 700 команд-участниц состояли шесть школьников и два педагога-наставника. В тверской команде это: Петр Белоцерковский (8-а класс), Владимир Лохматов (8-а класс), Яна Сивова (8-д класс), Кирилл Ходырев (8-д класс), Георгий Мочалов (9-а класс) и Елизавета Семенова (9-е класс). Педагоги-наставники: учителя Наталья Мартьянова и Светлана Иванова.

Победители олимпиады получили путевки в лагерь "Артек" на тематическую смену, а учителя осенью отправятся на стажировку в Финляндию. Гимназия получит цифровую портативную лабораторию естественно-научного профиля.