В Твери 11 мая произошло два ДТП с синими автобусами

В Твери произошло два ДТП с автобусами Фото: vk.com/live_tver
11 мая в Твери произошли два ДТП с участием автобусов "Транспорта Верхневолжья".
Первая авария случилась около полудня на набережной Афанасия Никитина в Заволжье. При движении в сторону центра столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Еще одна авария произошла около 17:00 вечера на пересечении улицы Новоторжская и Студенческого переулка. О ДТП рассказали подписчики сообщества "Я живу в Твери" в соцсети.
Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.