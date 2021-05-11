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Происшествия11 мая 2021 21:47

В Твери 11 мая произошло два ДТП с синими автобусами

Обошлось без пострадавших
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери произошло два ДТП с автобусами Фото: vk.com/live_tver

В Твери произошло два ДТП с автобусами Фото: vk.com/live_tver

11 мая в Твери произошли два ДТП с участием автобусов "Транспорта Верхневолжья".

Первая авария случилась около полудня на набережной Афанасия Никитина в Заволжье. При движении в сторону центра столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Еще одна авария произошла около 17:00 вечера на пересечении улицы Новоторжская и Студенческого переулка. О ДТП рассказали подписчики сообщества "Я живу в Твери" в соцсети.

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

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