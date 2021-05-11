Более 20 000 человек посетили праздничные выставки и концерты в Тверской области

Для жителей было организовано более 200 культурных мероприятий Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 по 10 мая более 21 600 жителей Тверской области, в том числе ветераны и дети войны, посетили учреждения культуры и организованные в их стенах выставки, концерты и мастер-классы. В праздничные дни для досуга горожан было организовано более 200 мероприятий.

Так, около 11 тысяч человек стали гостями выставок Тверского императорского дворца. Здесь были организованы экспозиции «Дом святого Спаса», художественного фарфора и фаянса конца XIX – XX веков, выставки к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Свыше 1000 человек посетили интерактивные занятия и лекции, посвященные войне в филиалах Тверского государственного объединенного музея. Выездные праздничные концерты солистов и коллективов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского посмотрели около 1000 жителей.

Культурный досуг граждане также проводили в филармонии, на Межрегиональном фестивале детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», театрах и музеях Тверской области.