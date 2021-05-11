Региональный конкурс юных чтецов в честь князя Александра Невского впервые состоится в Твери

Конкурс войдёт в ряд мероприятий, посвящённых празднованию 800-летия со дня рождения великого князя и полководца. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери впервые состоится региональный конкурс юных чтецов в честь князя Александра невского. Конкурс получил название "Александр Невский – великое имя России" и войдёт в ряд мероприятий, посвящённых празднованию 800-летия со дня рождения великого князя и полководца, канонизированного церковью.

Юные чтецы будут соревноваться в трёх возрастных группах: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-17 лет. Ребята из Твери и ещё семнадцати районов и городских округов Тверской области покажут своё мастерство, декламируя русскую поэзию и прозу, воспевающую героизм и самоотдачу русских воинов, защитников Родины.

Оценивать таланты будет специальное жюри: поэт, обладатель специального приза Всероссийской премии имени Андрея Дементьева Юлия Агейкина, Почётный работник культуры Тверской области, лауреат губернаторской премии Марина Кирпу, преподаватели театральных дисциплин, режиссуры и актёрского мастерства Тверского колледжа культуры имени Львова.

Конкурс состоится 12 мая, в полдень, на сцене дворца культуры "Пролетарка".