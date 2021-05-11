Автоугонщик из Твери получил два года колонии строго режима

Мужчина получил два года колонии Фото: архив "КП"
В Твери Заволжский районный суд вынес приговор ранее судимому 28-летнему мужчине, не имеющему постоянного места жительства. Тверичанин признан виновным в угоне автомобиля знакомого.
В январе 2021 года мужчины вместе выпивали, потом осужденный без спроса взял ключи от автомобиля "ВАЗ 21114", принадлежавшего его знакомому, и хотел прокатиться до ближайшего магазина, но не справился с управлением, въехал на бордюр и врезался в ограждение.
Свою вину фигурант признал частично.
С учетом рецидива престпупления по ч. 1 ст. 166 УК РФ осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.