Автоугонщик из Твери получил два года колонии строго режима

Мужчина получил два года колонии Фото: архив "КП"

В Твери Заволжский районный суд вынес приговор ранее судимому 28-летнему мужчине, не имеющему постоянного места жительства. Тверичанин признан виновным в угоне автомобиля знакомого.

В январе 2021 года мужчины вместе выпивали, потом осужденный без спроса взял ключи от автомобиля "ВАЗ 21114", принадлежавшего его знакомому, и хотел прокатиться до ближайшего магазина, но не справился с управлением, въехал на бордюр и врезался в ограждение.

Свою вину фигурант признал частично.

С учетом рецидива престпупления по ч. 1 ст. 166 УК РФ осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.