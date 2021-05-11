Мужчина перебил стекла на автомобиле знакомой в Бежецке Тверской области

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бежецке 49-летний пьяный мужчина перебил стекла на автомобиле знакомой. Инцидент произошел во дворе одного из домов 10 мая. Сообщение о происшествии поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, который патрулировал улицу.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что в машине мужчина разбил лобовое и заднее стекла, а также заднюю полку внутри машины. Сумма ущерба устанавливается.

По статье 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.