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Происшествия11 мая 2021 14:56

Мужчина перебил стекла на автомобиле знакомой в Бежецке Тверской области

Дебошира задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержали росгвардейцы

Злоумышленника задержали росгвардейцы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бежецке 49-летний пьяный мужчина перебил стекла на автомобиле знакомой. Инцидент произошел во дворе одного из домов 10 мая. Сообщение о происшествии поступило экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, который патрулировал улицу.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что в машине мужчина разбил лобовое и заднее стекла, а также заднюю полку внутри машины. Сумма ущерба устанавливается.

По статье 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Криминал