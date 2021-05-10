В Тверской области первокурсников вузов научат делать деньги на своих проектах

В Тверской области в 2021-ом, в Год науки и технологий, планируется реализовать проект «Идём в науку».

В Тверской области в 2021-ом, в Год науки и технологий, планируется реализовать проект «Идём в науку». Как сообщает правительство региона, он рассчитан на студентов первых курсов вузов.

Участникам проекта покажут. как правильно извлекать коммерческую выгоду из своих научных начинаний, как эффективно представлять идеи инвесторам. Также студенты узнают об основах патентования.

Кто будет обучать студентов всему выше перечисленному, пока не сообщается.

- Формирование на региональном уровне эффективной и адресной системы поддержки научных достижений позволит создать условия для реализации в Тверской области потенциала талантливых исследователей, вовлечь их в решение приоритетных задач развития экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, - считает губернатор Игорь Руденя.