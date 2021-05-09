В саду при Путевом дворце в Твери деревья обернули георгиевскими лентами

Старые деревья в части Горсада, принадлежащей Путевому дворцу, обернули георгиевскими ленточками. Фото: Наталья АНДРЕАССЕН

К 9 мая в городском саду при путевом дворце в Твери деревья обернули георгиевскими лентами. Не все, а те, которые пережили Великую Отечественную войну.

«Дворец был разрушен немцами, а деревья выстояли», - пояснила смысл акции подписчица «КП»-Тверь» одна из посетительниц сада, она и прислала нам это фото.

Напомним, сегодня в Твери проходят масштабные мероприятия в честь Дня Победы. Помимо возложения цветов к мемориалам, в 11.30 начинается Парад войск Тверского гарнизона. Он впервые пройдет на новом месте.

Посмотреть парад можно не выходя из дома, по онлайн-трансляции:

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