Парад Победы в Твери: прямая онлайн-трансляция

Парад Победы в Твери можно посмотреть онлайн.

Прохождение войск территориального гарнизона начнётся в Твери в 11.30 9 мая. Впервые в истории города проведут на площади святого Благоверного князя Михаила Тверского. А стартовали торжества в регионе со Ржевского мемориала.

В Твери Парад пройдёт по одной улице - Советской. Колонны двинутся в сторону площади Ленина. Завершится парад в районе остановки транспорта «Московская площадь» (в народе - «бани на Советской», 240 метров от стелы).

В параде примут участие преподаватели и курсанты Тверской военной академии ВКО имени Жукова, суворовского военного училища, кадеты, силовики, сотрудники МЧС, юнармейцы. Запланирован также проход военной техники.

Посмотреть парад можно не выходя из дома, по онлайн-трансляции:

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