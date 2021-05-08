В Твери почти всё готово к празднованию Дня Победы

Площадь Михаила Тверского станет в этом году главной точкой празднования. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверь проводит финальные приготовления к Дню Победы: на площади Михаила Тверского, которая станет в этом году главной точкой празднования, смонтированы трибуны и сцена.

Именно отсюда ветераны и другие почётные гости в 2021 году будут смотреть парад. Напомним, в этом году его маршрут изменился. Колонны войск Тверского гарнизона и военная техника встанут в парадное построение в 11:30 на площади Михаила Тверского, а не перед обелиском Победы, как это было раньше.

Парад пройдёт по Советской в сторону здания гостиницы "Селигер" где развернётся и отправится в обратном направлении. Минуя стелу "Тверь город воинской славы" на площади Пушкина, парад отправится к остановке Московская площадь - финальной точке.

Полную программу и расписание праздничных мероприятий читайте здесь.