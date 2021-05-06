Два десятка банок печени трески украл грабитель из магазина в Твери

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери задержан ранее судимый 35-летний местный житель, подозреваемый в разбойном нападении и грабеже.

В одном из продуктовых магазинов на Петербургском шоссе мужчина похитил с прилавка 22 банки печени трески и, минуя кассы, вынес похищенное. Продавец попыталась задержать злоумышленника, но мужчина начал угрожать ножом и скрылся.

На следующий день в полицию поступило заявление о краже продуктов из магазина на улице Луначарского.

На подозреваемого составили ориентировку и направили нарядам полиции. Фигуранта задержали. Он сознался в содеянном.

По ч. 2 статьи 162 УК РФ "Разбой" и ч. 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж" возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.