Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 мая 2021 9:18

Во время нерабочих дней в тверских школах проводят дезинфекцию

Усилена обработка учебных классов и других помещений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий

В школах Твери в период майских праздников проводится усиленная дезинфекция помещений.

Обработку проводит личный состав региональной специализированной пожарно-спасательной части. Дезинфекция проходит в несколько этапов с применением специального безопасного для людей, животных и растений средства.

Осуществляется обработка помещений образовательных учреждений и входных групп, контактных поверхностей в коридорах, кабинетах, учебных классах, лестничных проемах, а также в местах общего пользования.

Регулярно провоится обработка и в дошкольных учреждениях.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Тверской области