Во время нерабочих дней в тверских школах проводят дезинфекцию

В школах Твери в период майских праздников проводится усиленная дезинфекция помещений.

Обработку проводит личный состав региональной специализированной пожарно-спасательной части. Дезинфекция проходит в несколько этапов с применением специального безопасного для людей, животных и растений средства.

Осуществляется обработка помещений образовательных учреждений и входных групп, контактных поверхностей в коридорах, кабинетах, учебных классах, лестничных проемах, а также в местах общего пользования.

Регулярно провоится обработка и в дошкольных учреждениях.