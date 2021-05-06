В Тверской области 5 мая ушла из жизни ветеран войны Лариса Молчанова

Ветеран Великой Отечественной войны, бывший узник фашистских концлагерей Лариса Молчанова жила в Ржеве. Лариса Ивановна пережила все ужасы оккупации и фашистского плена. Она вернулась на ржевскую землю в 1944 году из концлагеря в Польше.

Лариса Молчанова участвовала в восстановлении Ржева, разрушенного немецко-фашистскими захватчиками. В послевоенные годы работала в Ржевском райисполкоме, Управлении сельским хозяйством, гимназии №10. Была награждена медалью «За трудовую доблесть».

Лариса Ивановна активно участвовала в общественной жизни города и области в составе ржевского Совета ветеранов.

Соболезнования в связи с печальным событием направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– До последних дней оставалась активным участником общественной жизни. Вела большую работу по сохранению исторической памяти о героизме советских солдат и офицеров в Ржевской битве, патриотическому воспитанию молодежи. На примере Ларисы Ивановны подрастающее поколение училось добросовестному труду и любви к Отчизне, – сказано в телеграмме от главы региона.

«КП»-Тверь» также выражает соболезнования родным и близким ветерана.