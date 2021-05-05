В Тверской области мужчина совершил 12 дачных краж в Калининском районе

В Тверской области мужчина вскрыл 12 дач в Калининском районе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование в отношение 39-летнего тверичанина, которого подозревали в серии дачных краж. Оказалось, что на его счету 12 обчищенных дач в Калининском районе.

Ущерб от действий правонарушителя составил 75 тысяч рублей. Часть имущества удалось вернуть владельцам.

По всем адресам провели эксперименты с участием подозреваемого. Расследование завершено. Дело направлено в суд.