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Происшествия5 мая 2021 17:24

В Тверской области мужчина совершил 12 дачных краж в Калининском районе

Причастность к преступлениям установили следователи Калининского отдела МВД
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области мужчина вскрыл 12 дач в Калининском районе.

В Тверской области мужчина вскрыл 12 дач в Калининском районе.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование в отношение 39-летнего тверичанина, которого подозревали в серии дачных краж. Оказалось, что на его счету 12 обчищенных дач в Калининском районе.

Ущерб от действий правонарушителя составил 75 тысяч рублей. Часть имущества удалось вернуть владельцам.

По всем адресам провели эксперименты с участием подозреваемого. Расследование завершено. Дело направлено в суд.

Криминал