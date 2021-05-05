В Твери после майских выходных будут отключать отопление

Соответствующее постановление подписал глава Твери Алексей Огоньков. В течение пяти дней уже была температура воздуха +8 градусов. По нормативам пора отключать отопление.

После праздников «Тверская генерация», а также другие теплоснабжающие и сетевые компании начнут отключать тепло в жилых домах, а также в промышленных и административных зданиях.

Если вдруг резко похолодает, тепловое оборудование будут держать наготове до 12 мая. В школах, детсадах, больницах, организациях культуры и спорта отключать тепло будут позднее, чем в жилфонде. Конкретные даты будут определять ответственные ведомства.