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Звезды5 мая 2021 8:31

В Твери ТЮЗ представит премьеру спектакля «Хлебзавод»

Первый показ состоится 21 мая
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверском ТЮЗе представят премьеру спектакля «Хлебзавод». Фото: принтскрин видео/группа в ВК/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ).

В Тверском ТЮЗе представят премьеру спектакля «Хлебзавод». Фото: принтскрин видео/группа в ВК/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ).

В социальных сетях Тверского театра юного зрителя появилось видео с репетиции нового спектакля с суровым названием «Хлебзавод». Режиссёром выступил московский актёр Филипп Гуревич. Возрастное ограничение – «12+».

Сюжет постановки пока не раскрывают. Можно только догадываться о том, какую историю нам расскажут, просматривая короткий ролик с рабочим процессом. Подготовка идёт вовсю!

Посмотреть спектакль гости театра смогут 21, 22 и 23 мая. Билеты есть на сайте и в кассе ТЮЗа.

Культура