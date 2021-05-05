В Твери ТЮЗ представит премьеру спектакля «Хлебзавод»

В Тверском ТЮЗе представят премьеру спектакля «Хлебзавод». Фото: принтскрин видео/группа в ВК/Тверской театр юного зрителя (ТЮЗ).

В социальных сетях Тверского театра юного зрителя появилось видео с репетиции нового спектакля с суровым названием «Хлебзавод». Режиссёром выступил московский актёр Филипп Гуревич. Возрастное ограничение – «12+».

Сюжет постановки пока не раскрывают. Можно только догадываться о том, какую историю нам расскажут, просматривая короткий ролик с рабочим процессом. Подготовка идёт вовсю!

Посмотреть спектакль гости театра смогут 21, 22 и 23 мая. Билеты есть на сайте и в кассе ТЮЗа.