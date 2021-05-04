В Твери парад Победы 9 мая 2021 года пройдёт на новом месте

На площадь Победы парад в этом году не пойдёт. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Парад Победы 9 мая 2021 года в Твери состоится - на новом месте. Колонна не пойдёт по привычному маршруту от Обелиска Победы. Торжественное шествие войск Тверского гарнизона и военной техники стартует в 11:30 на площади Михаила Ярославича Тверского.

Как стало известно «КП»-Тверь», маршрут пройдёт по улице Советской. От площади Михаила Тверского колонна двинется в сторону площади Ленина, не доходя до которой процессия развернётся (около гостиницы «Селигер» на Советской, 38).

Далее парад проследует в обратном направлении (всё так же по Советской) : площадь Михаила Тверского, площадь Пушкина (мимо стелы «Тверь - город воинской славы») и до остановки «Московская площадь» («бани на Советской»). Московская площадь должна стать конечной точкой маршрута.

Подробнее о параде 9 мая 2021 года и других торжествах в честь Дня победы читайте на нашем сайте.

Не забудьте: для репетиций парада улицу Советскую по вечерам перекрывают. Движение транспорта и парковка запрещаются на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта 4, 5 и 7 мая с 22:00 до 24:00. Первая репетиция состоялась третьего мая.