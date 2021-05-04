Ещё 67 человек заразились коронавирусом в Тверской области на 4 мая

В регионе выявлено еще 67 новых случая заражения коронавирусом. Фото: ПТО

По официальным данным оперштаба региона на утро 4 мая, в Тверской области с начала пандемии выявили 40 185 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 67 новых заразившихся.

Выздоровели 38 173 граждан (+57 за сутки).

Изолированы 1 111 больных (+4).

Умер 901 человек (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 990 заболевших (+35 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район - 2856 (+17), Ржев - 2220 (+2), Вышневолоцкий городской округ - 2162 (новых случаев за сутки не выявлено), Калининский район - 1661 (+5), Торжок - 1609 (+1), Кимры 1590 - (+2), Бологовский район 1023 (новых случаев за сутки не выявлено).

Прививку от коронавируса сделали 111 996 жителей региона, за последние сутки – 297 человек.

В регионе за весь период пандемии проведено 685 748 лабораторных исследований тестов на Covid-19, в том числе за последние сутки - 1236.