Тверская область оказалась среди регионов-лидеров по количеству привившихся от коронавируса пенсионеров

Всего в регионе прививку от Covid-19 сделали 111 996 человек – это 80,2 % от общего количества поступившей вакцины "Спутник V". Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на утро 4 мая в Тверской области прививку от Covid-19 сделали 111 996 человек. Это 80,2 % от общего количества поступившей вакцины "Спутник V". В федеральный регистр внесена информация о 105 366 вакцинированных гражданах.

От COVID-19 привились 60 516 пожилых жителей. Таким образом, на сегодняшний день Тверская область входит в топ-10 регионов страны по количеству вакцинированных пенсионеров. Как сообщает правительство региона, у нас больше половины сделавших прививку от коронавируса граждан - это люди старше 65 лет.

С 1 по 10 мая в Тверской области работают все пункты вакцинации.

В Верхневолжье открыты дополнительные прививочные пункты. Теперь сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери - Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Записаться на прививку можно по единому телефону "122", на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы.