Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил рэкетиров под арест. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трое жителей Ржева Тверской области арестованы по обвинению в рэкете - вымогании денег у местной жительницы, владелицы кафе.

Рэкетиры действовали в традициях 90-х годов. Они «наехали» на владелицу недавно открытого кафе и предъявили требования - выплатить им 100 тысяч рублей единовременно и в дальнейшем платить некоторую сумму ежемесячно. В случае отказа грозили поджечь кафе.

Вероятно, опыт подобной деятельности у мужчин имелся - по информации регионального Следственного управления СКР, они ранее уже были судимы, в том числе, за совершение имущественных преступлений.

В раскрытии преступления и сборе доказательств следователям и криминалистам СК РФ по Тверской области помогали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью регионального УМВД и бойцы СОБР Росгвардии.

Рэкетиры заключены под стражу. Они обвиняются по статье «Вымогательство» (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).