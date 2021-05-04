В Тверской области собака чуть не загнала маленького медвежонка

В Тверской области спасли медвежонка, которого чуть не загнала собака. Фото: группа в ВК/Центр спасения медвежат-сирот.

Инцидент произошёл в Бежецком районе. Люди увидели, как на окраине одной из деревень собака гоняет медвежонка. Косолапого малыша удалось отбить, а о происшествии сообщили в региональное Министерство природы.

Сейчас маленькая медведица находится в Центре спасения медвежат-сирот. Её назвали Бусинка по первой букве района, где нашли. Она уже с удовольствием кушает манную кашу и показывает хороший аппетит.

Специалисты Центра не знают точных причин, почему малышка осталась одна. Когда медвежонка нашли, он был весь мокрый, предполагают, что причиной его разлуки с мамой могло стать половодье. В этом году разлилась река Молога, которая протекает в Бежецком районе.