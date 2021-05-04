В Твери после полутора лет подготовки начали ремонтировать фасад театра драмы

В Твери начали ремонтировать фасад театра драмы. Фото: группа в ВК/ТВЕРСКИЕ СВОДЫ.

Как сообщают в группе «Тверские своды» в соцсетях, 3 мая начался ремонт фасада здания Тверского академического театра драмы (1946 – 1951 годов постройки). По мнению экспертов сообщества, элементы декора давно уже угрожали обрушиться.

Проход по тротуару рядом с этой часть здания был закрыт около полутора лет назад. И вот взялись за реставрацию.

Пользователи в той же группе в социальных сетях уже попросили по поводу настила строительных лесов. В одном месте он расположен близко к скульптуре – лежит на ней или нет по фотографии сложно сказать. Остаётся надеяться, что работы пройду с соблюдением всех нормативов.