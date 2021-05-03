На площади Михаила Тверского в Твери началась репетиция Парада Победы

Репетиция парада Победы в Твери Фото: tvhost.ru (скрин видео)

В Твери начались репетиции Парада Победы, который пройдет 9 мая. В 22:00 вечера 3 мая на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского выстроились колонны марширующих, техники пока не видно. Репетицию можно увидеть по камерам наружного видеонаблюдения.

Сколько человек задействовано в параде, не сообщается.

Известно, что для репетиций несколько вечеров подряд будут перекрывать улицу Советскую. Движение и парковка транспорта будут запрещены по Советской от Смоленского переулка до Тверского проспекта с 22:00 до 24:00 часов 3, 4, 5, 7 мая.

Проезд открыт только для транспорта, обеспечивающего и участвующего в мероприятии. Перекрытый участок исключён из схемы движения общественного транспорта.

Объезд организован в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.