68 человек заразились коронавирусом в Тверской области 3 мая

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 40 118 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки заразились 68 человек.

Выздоровели 38 116 граждан (+15 за сутки)

Изолированы 1107 больных (+50).

Умерли 895 человека (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 965 заболевших (+21 случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2839 (+3),

Ржев – 2218 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2162 (+1),

Калининский район – 1656 (0),

Торжок – 1608 (+3),

Кимры – 1588 (+2),

Бологовский район – 1023 (0).

Прививку от коронавируса сделали 111 699 жителей Тверской области, за последние сутки - 89 человек.

За весь период в регионе проведено 684 512 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 478.