68 человек заразились коронавирусом в Тверской области 3 мая

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 40 118 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки заразились 68 человек.
Выздоровели 38 116 граждан (+15 за сутки)
Изолированы 1107 больных (+50).
Умерли 895 человека (+3 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 965 заболевших (+21 случай за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2839 (+3),
Ржев – 2218 (+9),
Вышневолоцкий городской округ – 2162 (+1),
Калининский район – 1656 (0),
Торжок – 1608 (+3),
Кимры – 1588 (+2),
Бологовский район – 1023 (0).
Прививку от коронавируса сделали 111 699 жителей Тверской области, за последние сутки - 89 человек.
За весь период в регионе проведено 684 512 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 478.