Илья Ковальчук приедет в Тверь и встретится с юными хоккеистами

Илья Ковальчук приедет в Тверь Фото: Дмитрий МИТИН

4 мая трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук приедет в Тверь и встретится с участниками международного турнира "Кубок Ильи Ковальчука". Встреча состотся на основной арене Дворца спорта "Юбилейный" в 12:30.

"Кубок Ильи Ковальчука" проводится уже двенадцатый раз, в нем участвуют восемь команд юношей 2008 года рождения.

На данный момент в турнирной таблице лидируют "Крылья Советов" (Москва), второе и третье места делят "Динамо" (Санкт-Петербург" и хозяева площадки – команда "Тверичи".

Напомним, что 28 апреля заслуженный мастер спорта России Илья Ковальчук в составе клуба "Авангард" одержал победу на чемпионате Континентальной хоккейной лиги, завоевав главный трофей – Кубок Гагарина.