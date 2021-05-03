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Спорт3 мая 2021 20:02

Илья Ковальчук приедет в Тверь и встретится с юными хоккеистами

В областной столице проходит турнир на кубок знаменитого хоккеиста
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Илья Ковальчук приедет в Тверь

Илья Ковальчук приедет в Тверь

Фото: Дмитрий МИТИН

4 мая трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук приедет в Тверь и встретится с участниками международного турнира "Кубок Ильи Ковальчука". Встреча состотся на основной арене Дворца спорта "Юбилейный" в 12:30.

"Кубок Ильи Ковальчука" проводится уже двенадцатый раз, в нем участвуют восемь команд юношей 2008 года рождения.

На данный момент в турнирной таблице лидируют "Крылья Советов" (Москва), второе и третье места делят "Динамо" (Санкт-Петербург" и хозяева площадки – команда "Тверичи".

Напомним, что 28 апреля заслуженный мастер спорта России Илья Ковальчук в составе клуба "Авангард" одержал победу на чемпионате Континентальной хоккейной лиги, завоевав главный трофей – Кубок Гагарина.

Илья Ковальчук