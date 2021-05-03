Сразу пять теплоходов причалили к пристани Речного вокзала в Твери

Четыре теплохода на пристани Речного вокзала Фото: vk.com/vktver/Роман Рогачёв

2 мая сразу пять круизных теплоходов доставили в Тверь по Волге туристов. Сезн навигации официально открыт.

Многочиленные фотографии белоснежных круизных лайнеров весь день публиковали горожане в соцсетях.

В группе "Тверь ВКонтакте" пользовали опубликовали кадр, где на пристани собрались сразу четыре теплохода. По словам очевидцев четвертый лайнер причалил в 15:30.

Позже подписчики сообщества рассказали, что теплоходов было пять. Пятый привез туристов уже под вечер.

Отметим, что первый теплоход в этом сезоне причалил в Твери 1 мая. 70 туристов прибыли из Москвы в Тверь на двухпалубном теплоходе "Григорий Пирогов". Гостей областной столицы встречали сотрудники Тверского государственного объединённого музея.