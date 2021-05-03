Пациента из Нелидова доставили в ОКБ Твери

Вертолет санавиации вылетал за пациентом в Нелидово Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

2 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидовской ЦРБ.

В 11:02 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Нелидовский городской округ для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 14:34 больной был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.