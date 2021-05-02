Водитель на Ладе сбил в Тверской области на обочине женщину и скрылся

Женщина стояла на обочине и была сбита. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В посёлке Сонково Тверской области (160 км на северо-восток от Твери), водитель на отечественном автомобиле сбил стоявшую на обочине женщину и, дав по газам, скрылся.

Скорой помощью женщина, с переломом ноги, была доставлена в больницу.

ГИБДД начало розыски сбежавшего водителя.

Розыски дали результат. Машина - отечественная Лада и, главное, водитель были найдены. Им оказался пьяный местный житель.

Теперь за своё преступление ему придётся ответить перед законом. Как минимум, его лишат водительских прав.