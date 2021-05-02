Пьяный механик без документов ездил по Осташкову на чужом автомобиле

Задержанный механик любил, когда выпьет, кататься на чужих авто. Фото: Олег ХАДАЕВ

Ночью во время патрулирования, сотрудники дорожно патрульной службы ГИБДД Осташкова обратили внимание на странно двигающийся по дороге автомобиль.

Остановив автомобиль, дорожные полицейские обнаружили за рулём 28-летнего пьяного местного жителя, без каких-либо документов как на машину, так и на право управления транспортом.

В ходе разбирательства удалось найти хозяина авто. Им оказался 26-летний житель Осташкова. Он передал авто задержанному для ремонта двигателя. Ну а уж тот, после того, как выпил, решил покататься на чужой машине по улицам Осташкова.

Задержанному механику, за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», грозит до двух лет лишения свободы.