Под Торжком собрались реконструкторы на «Новоторжский рубеж»

Реконструкторы ждут гостей под Торжком. Фото: VK/Новоторжский рубеж/Александра Кривенцова

Всероссийский фестиваль средневековой истории и культуры с международным участием «Новоторжский рубеж» начал свою работу на территории архитектурно-этнографического музея Василёво.

Поскольку реконструкторы собрались в день Светлой Пасхи, организаторы написали на свой страничке в соцсети:

«В связи с тем что на 2 мая выпадает светлый праздник Пасхи, официальное открытие фестиваля переносится на 3 мая! Но 2 мая Вас тоже ждёт интересная программа! В этот день нужно радоваться! Поэтому 2 мая никакого официоза - только фестиваль, будем считать его тренировочным днём!»

Реконструкторы в костюмах и с вооружением славянских, европейских и восточных воинов прошлых веков, продемонстрируют искусство обращения с оружием, проведут показательные бои.

На фестивале так же пройдут различные мастер-классы, концертные программы.

Чтобы посетить фестиваль, надо купить билет в музей. Стоимость билетов 100 руб. для взрослых, 50 руб. для студентов, дети до 16 лет бесплатно.