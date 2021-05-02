Только вакцинация - верный путь к победе над коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области начался рост изолированных с COVID-19 пациентов. Это видно из опубликованных оперштабом свежих данных по коронавирусу в регионе.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 050 случая заражения COVID-19 (+67 за последние сутки).

Выздоровели 38 101 граждан (+25 за сутки)

Изолированы 1057 больных (+42).

Умерли 892 человека (0 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 944 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Показатель по изолированным пациентам находится в плюсе уже с 29 апреля. Единственное, что может остановить рост заболевания — вакцинация.

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 111 610 человек – это 81,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 мая, вакцинировались 195 человек. В федеральный регистр внесена информация о 104 994 вакцинированных гражданах.