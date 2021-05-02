Мошенница мечтала о GPS-трекере, а теперь на два года покинет Зубцов

GPS-трекер так и остался для мошенницы мечтой. Фото: Олег ХАДАЕВ

В Зубцовское отделение полиции пришёл расстроенный 45-летний мужчина и написал заявление. Он описал, что купив мобильный телефон и защитное стекло к нему, не заметил, как кто-то внёс в оформляемый кредитный договор ещё и GPS-трекер, который мужчина не намерен оплачивать.

Полиция немедленно поехала в салон связи, где быстро установили личность преступника.

Под подозрение попала 22-летняя сотрудница салона. В отделении полиции, под протокол, она созналась в содеянном.

Девушка таким образом, за чужой счёт, хотела приобрести себе GPS-трекер, по цене 3290 рублей. Она надеялась, что её покупка останется для клиента незамеченной. Но просчиталась.

Всё, конечно, зависит от решения суда, но за мошенничество она может отправится в колонию на два года.