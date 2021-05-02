Под Тверью произошло ДТП, в котом был спасён лось

Лось не пострадал. Фото: Василий ХОДАРЕВ

На автодороге Тверь-Ржев произошло ДТП, причиной которого стали невнимательность и лось.

34-летний водитель на корейском кроссовере Ssangyong, увидел на обочине лося. Дабы избежать столкновения с животным, он остановил автомобиль и включил аварийную сигнализацию.

Но на беду, в попутном с ним направлении двигался автомобиль Тойота, с 46-летним мужчиной за рулём. Он не среагировал на стоящий Ssangyong и врезался в него.

В ДТП никто из людей не пострадал. Лось тоже благополучно покинул место ДТП.