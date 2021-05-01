В Городском саду Твери отпразднуют Пасху и проведут конкурс поделок

В праздновании Пасхи в Горсад Твери и пасхальных мастер-классах сможет принять участие каждый желающий. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

2 мая в Городском саду состоится празднование Светлой Пасхи. О том, что запланировано в рамках праздника рассказали организаторы в группе Горсада в соцсети:

- Посетителей парка ждут творческие мастер-классы, тематическая фотозона, интерактивные инсталляции, которые сможет украсить любой желающий, а так же детская анимация со сладкими подарками для участников.

Кроме того гости Городского сада смогут увидеть выставку работ участников конкурса пасхальных поделок. Начало праздника в 12:00.

Подведение итогов конкурса состоится в 13:00 возле сцены Городского сада.

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