За пожбезопасностью на майских праздниках в Тверской области будут следить более 2000 человек

Майские праздники в Тверской области под контролем. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В областном правительстве посчитали, что в этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники.

Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

«При возникновении возгораний к тушению будут привлечены более 3,6 тысячи человек, а также 1,2 тысячи единиц специализированной техники. При необходимости будут задействованы еще 739 человек и 592 технических средства от регионального Министерства природных ресурсов (охото- и недропользователи) и «МРСК Центра – Тверьэнерго», - говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Тверской области.

Жителям и гостям региона в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в службы МЧС, МВД и ФСБ. Телефон Единой службы спасения – «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефоны доверия в Твери: ФСБ – (4822) 77-74-41, МВД – (4822) 32-95-52, МЧС – (4822) 39-99-99.

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