Сгнившие трупы коров уберут с поля у деревни в Тверской области после скандала в прессе

Трупы коров, пугавшие местных жителей, наконец-то уберут с поля в Тверской области. Фото: vk.com/ «Подслушано Западная Двина»

Жуткие фото и видео, на которых крупным планом видны трупы гниющих животных, валяющихся в деревнях Антоново и Полутино в Западнодвинском районе Тверской области на днях были обнародованы в крупных региональных пабликах и сми.

Оказалось, что животные принадлежали местной ферме, но они им почему-то не нужны.

- Здесь происходит что-то странное, и происходит это уже очень давно. Зимой троих телят сбило поездом, так их даже никто не убрал, цыгане растащили. Телята, коровы, бараны гуляют сами по себе, за ними никто не ухаживает. Их кормят гнилым сеном, они дохнут и валяются там же. Я сняла только кусочек ужаса, близко не подходила, там дальше еще страшнее: кругом кости, жуткий запах, - сообщила ТИА жительница деревни Старая Торопа, этот населенный пункт неподалёку от мест, где валяются трупы.

Никто ничего не собирался убирать. Люди, живущие в этих деревнях, вынуждены ежедневно наблюдать этот кошмар.

После того, как ужасающие кадры попали в интернет и в сми, Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области" сделало заявление, что проведет внеплановую проверку СПК "Антоново". В том числе будет проведена работа по уборке и утилизации трупов животных.

Отметим, что ветеринары заявили, что уже были на проверке в этом хозяйстве совсем недавно- в текущем году. Тогда тоже были выявлены нарушения законодательства РФ, а на владельца хозяйства был наложен штраф в 600 тысяч рублей.

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