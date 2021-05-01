Дороги и трассы Тверской области переведены на летнее содержание

На дорогах Тверской области начался ремонт. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

1 мая 2021 дороги в Тверской области переведены на летнее содержание. Комплекс мероприятий сезона-2021, а привести в порядок планируется 381 километр дорог в рамках профильного нацпроекта, включает ямочный ремонт дорожного полотна, укрепление обочин, вырубку кустарника, замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки и др. Ремонтные работы на дорогах стартовали в середине апреля. Асфальтобетонные заводы уже начали производства материала для тверских дорог.

- Подрядчики перед началом согласовывают виды работ с Дорфондом Тверской области, а его специалисты постоянно проверяют качество содержания дорог, - поясняют в пресс-службе областного правительства.

Уже известны названия фирм, которые отвечают за содержание дорог, согласно заключенным госконтрактам – это 8 подрядных организаций: Торжокское ДРСУ, ООО «Дорсевис», Калязинское, Рамешковское, Бологовское, Торопецкое ДРСУ, ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания.

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