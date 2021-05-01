В Тверской области на трассе «Россия» «Газель» врезалась в «КАМАЗ»

От удара кабину автофургона сплющило и водитель оказался зажат с ней. Фото: ГИБДД по Тверской области

Авария произошла на 133 км трассы М-10 «Россия» в Конаковском районе. Подробности случившегося пояснили в Госавтоинспекии по Тверской области: 23-летний водитель автофургона «Газель» не справился с управлением и врезался в «Камаз», который остановился на светофоре.

Кабину автофургона сплющило, водитель оказался зажат в машине, но был в сознании.

Что послужило причиной ДТП ещё предстоит разобраться: неправильно выбранный скоростной режим, проблемы с тормозами или же невнимательность водителя.

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