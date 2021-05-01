Мигаловскую набережную благоустраивают в Твери

Работы по благоустройству Мигаловской набережной стартовали в апреле. Фото: администрация Твери
30 апреля глава Твери Алексей Огоньков и чиновники горадминистрации, ответственные за благоустройство выехали посмотреть, как идёт благоустройство Мигаловской набережной. Работы проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Мигаловская набережная была выбрана для благоустройства в 2021 году по результатам рейтингового голосования, которое прошло в марте прошлого года.
Работы на набережной начались с приходом весеннего тепла: в апреле. В мае, по сообщению горадминистрации, здесь будет во всю кипеть работа.
-Мигаловская набережная – один из основных объектов, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.
Одновременно здесь будет ремонтироваться проезжая часть по проекту «Безопасные качественные дороги», сегодня мы обсудили, как синхронизировать все процессы. Подход к выполнению работ должен быть комплексным, чтобы в результате жители получили красивую и комфортную зону отдыха, – цитирует главу Твери Алексея Огонькова пресс-служба администрации Твери.
Что до того, как преобразится набережная, то: здесь планируется создать единую тротуарно-пешеходную сеть, построить новые лестничные спуски на пешеходно-прогулочную зону, обустроить велопарковки и парковочные карманы, смонтировать детскую игровую площадку, три спорткомплекса с тренажерами, 20 беседок-пергол, провести работы по берегоукреплению, установить 33 урны, 40 светильников и 45 скамеек, сделать ливневую канализацию. Также на территории будет устроен газон общей площадью больше 8 тысяч квадратных метров. Вдоль набережной высадят мелколистные липы.
Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Твери работы по благоустройству прошли на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова в центре города и на улице Артюхиной в Заволжье, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы» и в сквере у памятника Михаилу Тверскому.
В 2020 году прошёл второй, заключительный этап благоустройства скверов на улице Можайского и в посёлке Химинститута.
Территории для благоустройства в 2022 году будут определены рейтинговым голосованием, которое проходит с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе za.gorodsreda.ru.
Глава Твери Алексей Огоньков с коллегами со время осмотра Мигаловской набережной. Фото: администрация Твери
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