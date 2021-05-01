Мигаловскую набережную благоустраивают в Твери

Работы по благоустройству Мигаловской набережной стартовали в апреле. Фото: администрация Твери

30 апреля глава Твери Алексей Огоньков и чиновники горадминистрации, ответственные за благоустройство выехали посмотреть, как идёт благоустройство Мигаловской набережной. Работы проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Мигаловская набережная была выбрана для благоустройства в 2021 году по результатам рейтингового голосования, которое прошло в марте прошлого года.

Работы на набережной начались с приходом весеннего тепла: в апреле. В мае, по сообщению горадминистрации, здесь будет во всю кипеть работа.

-Мигаловская набережная – один из основных объектов, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.

Одновременно здесь будет ремонтироваться проезжая часть по проекту «Безопасные качественные дороги», сегодня мы обсудили, как синхронизировать все процессы. Подход к выполнению работ должен быть комплексным, чтобы в результате жители получили красивую и комфортную зону отдыха, – цитирует главу Твери Алексея Огонькова пресс-служба администрации Твери.

Что до того, как преобразится набережная, то: здесь планируется создать единую тротуарно-пешеходную сеть, построить новые лестничные спуски на пешеходно-прогулочную зону, обустроить велопарковки и парковочные карманы, смонтировать детскую игровую площадку, три спорткомплекса с тренажерами, 20 беседок-пергол, провести работы по берегоукреплению, установить 33 урны, 40 светильников и 45 скамеек, сделать ливневую канализацию. Также на территории будет устроен газон общей площадью больше 8 тысяч квадратных метров. Вдоль набережной высадят мелколистные липы.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Твери работы по благоустройству прошли на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова в центре города и на улице Артюхиной в Заволжье, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы» и в сквере у памятника Михаилу Тверскому.

В 2020 году прошёл второй, заключительный этап благоустройства скверов на улице Можайского и в посёлке Химинститута.

Территории для благоустройства в 2022 году будут определены рейтинговым голосованием, которое проходит с 26 апреля по 30 мая на специальной платформе za.gorodsreda.ru.

Глава Твери Алексей Огоньков с коллегами со время осмотра Мигаловской набережной. Фото: администрация Твери

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