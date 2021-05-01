В Твери с 1 мая изменены маршруты двух автобусов «Транспорта Верхневолжья»

Новые остановки появятся у автобусов в Твери с 1 мая. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 мая 2021 в Твери перевозчик «Транспорт Верхневолжья» ввёл изменения в маршруты №56 и №208. Узнать все изменения в расписании можно, скачав мобильное приложение "Волга", так же программа позволяет проложить наиболее удобный маршрут, посмотреть срок действия абонементов, а также отслеживать местоположение автобуса на маршруте в режиме online.

Итак, с 1 мая 2021 в маршрут №56 "Улица Левитана - Микрорайон "Радужный" будут включены в путь следования в прямом направлении: Улица Левитана, Улица Можайского, Октябрьский проспект, и остановки: «Улица Левитана дом №42», «Детский сад», «Универсам», «Поселок имени Чкалова», «Октябрьский проспект», «Бульвар Цанова дом №2» и «Торговый центр «Вавилон».

В обратном направлении включены: «Зеленый проезд», «Бурашевское шоссе», «Улица Можайского», «Улица Левитана», остановки: «Микрорайон «Радужный» (конечная)», «Холдинг Афанасий», «Линейная улица», «Улица Тургенева», «Улица Можайского дом №78», «Родильный дом №1» и «Улица Левитана (конечная)».

В маршрут №208 «СНТ «Светлый» – Микрорайон «Южный» будет включать в обратном направлении: Бурашевское шоссе, Южная улица, Луговая улица, Линейная улица, Зеленый проезд. Также в путь следования будут включены остановки:

- "СНТ "Тверца" (в обоих направлениях);

- "Улица Левитана (конечная)" (в прямом направлении);

- "Улица Левитана" (по улице Левитана), "Родильный дом №1", "Улица Можайского дом №78", "Бурашевское шоссе дом №41", "Южная улица", "Луговая улица дом №51", "Луговая улица дом №21", "Магазин", "Линейная улица", "Холдинг Афанасий" (в обратном направлении).

Кроме того, из маршрута будет исключен в обратном направлении "Октябрьский проезд", а также остановки:

- "Улица Левитана дом №42" (в обоих направлениях);

- "Улица Левитана" (по улице Можайского), "Детский сад", "Универсам", "Поселок имени Чкалова", "Октябрьский проспект", "Бульвар Цанова дом№2" (в обратном направлении).

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