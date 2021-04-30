Пациентам детских городских больниц Твери подарили куличи

Пациентам детских больниц Твери подарили куличи Фото: областной минздрав

В преддверии Пасхи - праздника православных верующих, который в этом году отмечается 2 мая, министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов подарил куличи пациентам детских городских больниц.

С подарками министр объехал четыре детских больницы: №1, №2, №3 детские городские больницы и детское отделение городской больницы №6. Каждому ребенку он вручил кулич, поздравил с праздником и передал поздравления от имени губернатора Тверской области Игоря Рудени.

- Так уж вышло, что некоторые дети и родители встречают этот праздник в больнице. Но это не значит, что это праздник должен обойти их стороной. Праздник Светлой Пасхи - самый любимый праздник еще с детства, он всегда радостный, теплый и торжественный. Особенно много радости он приносит именно детям, а каждый верующий старается подать пасхальное яйцо, кулич или сладости, в первую очередь именно ребенку, - отметил Сергей Козлов.